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Papa pede fim dos discursos polarizadores e do desprezo pela diversidade

Lusa 13:25
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Leão XIV dirigiu-se aos fiéis a partir da Praça de São Pedro, na sua tradicional mensagem dominical, o Angelus.

O Papa avisou este domingo, a partir do Vaticano, que as divisões, os discursos polarizadores e o desrespeito pela diversidade estão a contribuir para a destruição do mundo.

Papa defendeu que as polarizações trazem destruição ao mundo
Papa defendeu que as polarizações trazem destruição ao mundo FABIO FRUSTACI/LUSA_EPA

"As divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição, tristeza e aridez", afirmou este domingo Leão XIV, na sua tradicional mensagem dominical, o Angelus, a partir da Praça de São Pedro e perante os fiéis católicos presentes.

Na sua mensagem, o Papa explicou que "a vida de Deus é maravilhosa e cativante" e promove o diálogo entre os povos. A Santíssima Trindade "faz-nos amar tudo e a todos" e "descobrimos que cada criatura foi feita para a comunhão, a relação, o encontro", considerou o pontífice.

E é na fé que "compreendemos por que razão as divisões, as polarizações e o desprezo pela diversidade trazem ao mundo destruição, tristeza e aridez", acrescentou ainda Leão XIV.

O Papa inicia na próxima semana, entre 6 a 12 de junho, uma visita apostólica a Espanha.

Na semana passada, Leão XIV publicou a sua primeira encíclica, denominada "Magnifica humanitas", dedicada ao impacto da Inteligência Artificial na humanidade.

Nesse texto, Leão XIV faz uma análise detalhada das tecnologias e avisa para os riscos sociais e éticos das ferramentas e as consequências para a sociedade contemporânea.

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