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Mamdani "cancela hora de ir para a cama" para crianças de Nova Iorque: "Não foi uma decisão difícil"

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:20
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O presidente da câmara de Nova Iorque, numa brincadeira, "proibiu" que os pais possam mandar as crianças irem dormir durante as finais de basketball

Depois da , chegou a hora de Zohran Mamdani, o mayor de Nova Iorque, atacar um inimigo das crianças nova iorquinas: a hora de ir dormir. No seu gabinete, o mayor recebeu várias crianças que viram o assinar do documento histórico que proíbe os pais de mandarem as crianças de irem dormir. E o motivo desta decisão? Os Knicks, uma das equipas de basquetebol históricas de Nova Iorque, vão às finais do campeonato nacional e o mayor quer que todas as crianças possam assistir em direto. A brincadeira do mayor gerou críticas, mas tem sido, na sua maioria, aplaudida.

Zohran Mamdani, autarca de Nova Iorque
Zohran Mamdani, autarca de Nova Iorque AP

"Hoje assinei uma Ordem Executiva que, temporariamente, bane a obrigação de ir para a cama na cidade de Nova Iorque para que crianças de todas as idades possam ver a nossa equipa nas finais da NBA. Como presidente da câmara somos forçados a tomar decisões difíceis. Esta não foi uma delas", escreveu o socialista. 

Na publicação feita no X por Mamdani existem utilizadores da rede social que atacam esta "medida": "Não tens o direito de decidir sobre as crianças dos outros por causa de um jogo dos Knicks. Mas és um comunista, por isso as pessoas da tua cidade têm de aprender da maneira mais difícil".

Mas a maioria dos comentários são de utilizadores aplaudir o sentido de humor de Mamdani. Mas o que muitos parecem não perdoar é que o presidente da câmara de Nova Iorque tenha decidido usar o estilo de letra Comic Sans para o documento. Afinal, há limites para a brincadeira.

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