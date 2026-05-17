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Papa apela a formas de comunicação que respeitem o ser humano face à IA

Lusa 17 de maio de 2026 às 12:35
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Sumo Pontífice afirmou que hoje se celebra, em vários países, o Dia Mundial da Comunicação Social e quis dedicá-lo ao tema "Cuidar das vozes e dos rostos humanos".

O Papa Leão XIV apelou este domingo à promoção de "formas de comunicação que respeitem sempre a verdade do ser humano" face à inteligência artificial, no final da oração do Regina Coeli, no Palácio Apostólico.

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV EPA

O Sumo Pontífice afirmou que hoje se celebra, em vários países, o Dia Mundial da Comunicação Social e quis dedicá-lo ao tema "Cuidar das vozes e dos rostos humanos".

"Nesta era da inteligência artificial, encorajo todos a comprometerem-se a promover formas de comunicação que respeitem sempre a verdade do ser humano, para a qual deve orientar-se toda a inovação tecnológica", acrescentou perante os milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

No sábado, Leão XIV aprovou a criação de uma comissão formada por membros dos vários dicastérios (ministérios) que compõem o Governo do Vaticano para facilitar o intercâmbio de informações e projetos sobre inteligência artificial (IA), incluindo políticas para a sua utilização interna, informou a Santa Sé.

O Papa tem demonstrado, desde o início do pontificado, a sua atenção pela IA e tem prevista a publicação de uma encíclica sobre o tema.

A ideia é do cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Czerny, que será o responsável, conta com a aprovação do Papa e analisará "os seus possíveis efeitos nos seres humanos e na humanidade em geral, bem como a preocupação da Igreja com a dignidade de cada ser humano, especialmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento integral".

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