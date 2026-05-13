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13 de maio de 2026 às 14:00

Papa Leão XIV reza no local onde João Paulo II foi alvo de atentado há 45 anos

O Papa Leão XIV fez uma breve oração, esta quarta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, no local onde o Papa João Paulo II foi baleado a 13 de maio de 1981, assinalando assim os 45 anos da tentativa de assassinato do antigo Sumo Pontífice.

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