Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de maio de 2026 às 16:17

Marco Rubio reúne-se com Papa Leão XIV após críticas de Trump

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, encontrou-se com o Papa Leão XIV, esta quinta-feira, no Vaticano, numa tentativa de aliviar o clima de tensão gerado pelas críticas do presidente dos EUA ao Sumo Pontífice a propósito da guerra no Irão.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30