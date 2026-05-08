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08 de maio de 2026 às 14:00

Um minuto de imagens do primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV

O Papa Leão XIV assinalou, esta sexta-feira, um ano desde a eleição como líder da Igreja Católica. Ao longo dos últimos meses, o Sumo Pontífice tem procurado afirmar-se com uma mensagem centrada na unidade, diálogo e paz.

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