Governante de Madagáscar nadou durante 12 horas após queda de helicóptero

O secretário de Estado da Polícia de Madagáscar, Serge Gellé, nadou durante 12 horas para sobreviver à queda do helicóptero onde seguia. Na segunda-feira, o veículo aéreo despenhou-se no meio do mar e o general teve de nadar durante toda a noite para conseguir chegar a terra são e salvo à praia de Mahambo. Duas pessoas sobreviveram, uma morreu e outra está desaparecida.