Sábado – Pense por si

Mundo

Pais de enfermeiro morto em Minneapolis falam em "mentiras repugnantes": "Assassinos do ICE de Trump"

Isabel Dantas 12:58
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Alex Pretti, de 37 anos, foi atingido por pelo menos 10 balas.

Os pais de Alex Pretti, o que ontem morreu depois de ter em Minneapolis, negam que o enfermeiro estivesse armado, conforme a versão oficial das autoridades, e falam em "mentiras repugnantes".

Morte de Alex Pretti às mãos do ICE gerou revolta em Minneapolis
Morte de Alex Pretti às mãos do ICE gerou revolta em Minneapolis AP

Num comunicado publicado nas redes sociais, Michael e Susan Pretti não escondem a revolta. "Estamos de coração partido mas ao mesmo tempo revoltados. O Alex era uma alma com um bom coração, que se importava profundamente com sua família e amigos e também com os veteranos americanos de quem cuidou como enfermeiro da UCI no hospital de Minneapolis. O Alex queria fazer a diferença neste mundo. Infelizmente não estará mais connosco para ver o seu impacto."

Os pais rejeitam liminarmente a ideia de que o enfermeiro estivesse armado. "As mentiras doentias contadas sobre o nosso filho pela administração são repreensíveis e repugnantes. O Alex não está claramente a segurar uma arma quando é atacado pelos bandidos assassinos e cobardes do ICE de Trump", asseguram Michael e Susan Pretti.

Artigos Relacionados

"Ele está com o telefone na mão direita e a mão esquerda, vazia, está levantada acima da cabeça, enquanto tenta proteger a mulher que o ICE acabou de empurrar enquanto recebia spray de pimenta", pode ler-se ainda na nota.

Imagens analisadas pela CNN mostram que, de facto, Alex Pretti tinha apenas um telemóvel na mão, e não uma arma, quando foi atingido por pelo menos 10 balas.

A atuação dos elementos do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário (ICE) tem merecido duras críticas nos Estados Unidos, com a detenção arbitrária de imigrantes, e , em vários estados, recorrendo a .

Tópicos ICE Mãos Mãe Filhos Alex Pretti Minneapolis
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Pais de enfermeiro morto em Minneapolis falam em "mentiras repugnantes": "Assassinos do ICE de Trump"