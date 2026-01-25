Democratas vão bloquear fundos para serviços de imigração dos EUA após morte em Minneapolis

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, anunciou este sábado que o partido bloqueará a atribuição de fundos federais adicionais para o Departamento de Segurança Nacional, que tutela os serviços de imigração dos Estados Unidos.



Em Minneapolis têm havido protestos visando a atuação dos serviços de imigração AP

A decisão dos democratas norte-americanos pretende "travar os abusos do ICE (sigla em inglês para Serviço de Imigração e Controle Alfandegário)", numa reação à morte este sábado de morte de um homem na cidade de Minneapolis, que protestava contra uma ação anti-imigração naquela cidade do estado norte-americano de Minesota.

A afirmação do líder democrata abre a possibilidade de o país enfrentar novamente um novo congelamento do orçamento federal a partir de 31 de janeiro, depois de ter passado pelo mais longo da sua história entre outubro e novembro do ano passado.

Após 43 dias de suspensão administrativa federal, democratas e republicanos aprovaram em novembro pacotes de financiamento provisórios para que o governo pudesse funcionar até a próxima sexta-feira, data antes da qual devem ser aprovados os orçamentos pendentes para o restante do ano fiscal (que termina em 30 de setembro) para evitar outro encerramento ('shutdown', na expressão em inglês para a circunstância da paralização parcial do orçamento federal).

"Os senadores democratas não fornecerão os votos necessários para aprovar o projeto de lei de dotações, se o projeto de lei de financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) for incluído", escreveu Schumer na rede social X.

"Os democratas procuraram reformas sensatas no projeto de lei de despesas do DHS, mas devido à recusa dos republicanos em se oporem ao Presidente [Donald Trump], o projeto de lei do DHS é lamentavelmente insuficiente para travar os abusos do ICE", acrescenta o senador.

Schumer afirma que "o que está a acontecer em Minnesota é terrível e inaceitável em qualquer cidade americana" e garante que ele próprio não votará a favor desse pacote de dotações, se não for alterado e se o Departamento de Segurança Interna, que gere o ICE, não receber menos financiamento.

Agentes de imigração mataram este sábado a tiros Alex Pretti, um enfermeiro de 37 anos, durante uma operação para capturar um imigrante, no que é o segundo incidente deste tipo em menos de três semanas em Minneapolis, onde no passado dia 07 de janeiro uma mulher, Renee Good, morreu devido a tiros disparados por um funcionário do ICE.

O incidente provocou a condenação de membros proeminentes do Partido Democrata — incluindo a senadora Elizabeth Warren, que também anunciou que votará contra a lei para financiar o DHS —, que pediram também o fim das rusgas em Minneapolis.

As rusgas em grande escala em Minneapolis, que viram a chegada de um número de agentes federais cinco vezes superior ao total da força policial da cidade, foram ordenadas pelo governo Trump no início de janeiro, quando o documentário de um "youtuber" conservador voltou a colocar em destaque os casos de fundos federais desviados por creches geridas por membros da comunidade somali.