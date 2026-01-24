Agentes do ICE mataram um homem em Minneapolis

Várias testemunhas já foram levadas para a sede da administração estadual.

Agentes da polícia anti-imigração dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) mataram este sábado de manhã um homem na cidade de Minneapolis, confirmou o chefe da polícia local, Brian O’Hara.



Agentes federais investigam tiroteio no Minnesota AP Photo/Abbie Parr

Momentos antes, o governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, tinha denunciado “mais um tiroteio horrível por agentes federais”, pedindo ao Presidente Donald Trump para acabar com a operação anti-imigração e retirar “milhares de agentes violentos” daquele estado norte-americano.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Segundo o relatório hospitalar, a que a agência Associated Press (AP) teve acesso, o homem tinha 51 anos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, disse à AP, através de mensagens de texto, que a pessoa tinha uma arma de fogo com dois carregadores e que a situação estava "em evolução".

Agentes do ICE teriam ordenado à polícia do Minnesota que abandonasse o local, no sul da cidade, mas O'Hara recusou, segundo o jornal The Minnesota Star, citado pela agência Europa Press.

O chefe da polícia ordenou aos agentes que guardassem o local, cancelou todas as licenças e chamou todos os agentes para trabalhar, exceto os do turno da noite.

Agentes do Departamento de Apreensão Criminal do Minnesota já estavam a caminho do local do incidente.

Um vídeo não confirmado que circula nas redes sociais mostra vários agentes com coletes estampados com o acrónimo "Police" a lutar para derrubar uma pessoa antes de disparar contra ela várias vezes.

Esta morte ocorre duas semanas depois de um agente do ICE ter matado a cidadã norte-americana Renee Nicole Good.

O Governo norte-americano lançou a operação anti-imigração 'Metro Surge' em dezembro passado, no Minnesota, que o Presidente Donald Trump justificou sob a alegação de um aumento da criminalidade.

"Os habitantes do Minnesota querem mesmo viver numa comunidade onde há milhares de condenados por assassinos, traficantes e toxicodependentes, violadores, prisioneiros violentos libertados e fugitivos?" questionou.

As ações dos agentes, como a morte de Good ou, já esta semana, a detenção de um menino de 05 anos, provocaram indignação entre a população do estado.

Na sexta-feira, milhares de pessoas saíram às ruas de Minneapolis para denunciar abusos cometidos nas últimas semanas nas operações do ICE, enfrentando temperaturas de 23 graus negativos.