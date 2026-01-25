Detido português suspeito de matar ex-nora a tiro em Nice

Crime aconteceu na quarta-feira em França, quando Lizabete foi baleada dentro de um carro onde seguia com a filha bebé, de sete meses.

Um português, de 45 anos, foi detido este sábado em Nice, França, acusado de ter assassinado a tiro uma mulher de 23 anos na quarta-feira, de acordo com os meios franceses Le Figaro, BMF e 20 Minutes. As autoridades acreditam que se trata de uma disputa familiar e que o suspeito era ex-sogro da vítima - terá mantido uma relação com a mãe do atual companheiro da mulher.



Polícia francesa

O homem é o principal suspeito do crime cometido na quarta-feira que terminou com a morte de Lizabete numa rua em Nice. O suspeito, que se encontrava numa mota, disparou vários tiros (foram feitos pelo menos 10 disparos) para dentro de um carro onde se encontrava a jovem de 23 anos, que acabou por morrer. No carro seguia a filha, uma bebé de sete meses, no banco do pendura, que escapou ilesa. De acordo com o Le Figaro, o homem será ex-sogro de Lizabete.

A Procuradoria francesa confirmou que os investigadores estão a seguir a pista de disputa familiar. Isto porque, dias antes do incidente, o suspeito tinha sido colocado em regime de prisão preventiva por violência doméstica agravada - acabou por ser libertado sob supervisão judicial, com uma ordem de restrição que o proíbia de contactar a mulher.

Desde quarta-feira, dia do crime, que as autoridades procuravam o suspeito. O dono da mota utilizada no crime, encontrada atrás de uma estação de comboios em NIce, chegou a ser detido, mas foi entretanto libertado.

De acordo com o 20 Minutes, o suspeito, identificado como O. M.-V., era funcionário municipal no departamento de Desporto da cidade de Nice.

A morte de Lizabete deixou consternada toda a comunidade em Nice. Na sexta-feira, centenas de pessoas e cerca de dez familiares da vítima, de uma comunidade cabo-verdiana, reuniram-se para lhe prestar uma homenagem. De acordo com uma amiga próxima, citada pelo Le Figaro, Lizabete sofreu muito com a morte da mãe, quando tinha apenas dez anos, mas "amava a vida e lutava para superar as adversidades".