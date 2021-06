Óvnis: o Pentágono diz que eles são um caso sério

Para os comandantes Dave Fravor e Alex Drietrich, aquela noite era a de um exercício militar sobre o Pacífico como outra qualquer. Estávamos em 2004 e os dois pilotavam a sua aeronave tranquilamente quando se depararam com um objeto voador que não conseguiram reconhecer.



"Assim que olhámos para baixo, vimos a turbulência na água e depois esta coisa que parecia um Tic Tac", relatou o comandante Fravor numa entrevista dada ao programa 60 Minutos, comparando o objeto à marca de pastilhas que vêm numa pequena caixa transparente. "Apontava de norte para sul e continuava a andar para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita, como uma bola de pingue-pongue." Fravor aproximou a aeronave que pilotava do objeto. Este começou a replicar os seus movimentos. De repente, "desapareceu".



O testemunho destes dois militares norte-americanos ficou engavetado durante anos, até agora. Os Estados Unidos vivem um momento inédito entre as suas hostes militares, depois de ser conhecido que o Pentágono irá divulgar ao Congresso, em junho, um relatório das atividades registadas pela sua task force de Fenómenos Aéreos Não Identificados (UAP na sigla original). Ou seja: pela primeira vez, as autoridades dos EUA reconhecem que os óvnis (objetos voadores não identificados) existem.