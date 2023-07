Ex-oficiais dos Estados Unidos garantem ter visto óvnis e terem provas

Nos Estados Unidos três militares reformados garantem que testemunharam a passagem de vários objetos voadores não identificados (óvni) e que entregaram as provas necessárias para o comprovar a uma subcomissão da Assembleia dos Representantes, responsável por investigar "fenómenos anómalos não identificados".





David Grusch, antigo membro dos serviços de informação da Força Aérea, é o mais recente denunciante e garante que as autoridades têm em sua posse naves de origem extraterrestres "intactas ou parcialmente intactas" e até restos dos seus ocupantes, referindo ainda que sabe a localização em que se encontram.O militar afirmou perante um comité da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que já existe um programa para estuda a suposta tecnologia extraterrestre e procurar reproduzi-la através de engenharia inversa.Nas respostas dadas aos congressistas David Grusch recusou detalhar informações concretas, argumentando que não podia responder publicamente, uma vez que as considera como informação reservada, ou confidencial. No entanto avançou que algumas das pessoas que trabalham em proximidade com as tecnologias extraterrestres ficaram feridas enquanto manipulavam os equipamentos capturados.Segundo David Grusch a maioria das testemunhas destes fenómenos são pilotos comerciais das principais companhias aéreas mas "o estigma associado aos óvnis "é capaz de "silenciar pilotos comerciais que temem repercussões profissionais", este silencio pode levar a situação a tornar-se numa "grande ameaça à segurança nacional".Contou um episódio em 2014 quando se encontrava em Virginia Beach e após os radares dos jatos terem atualizações começaram a ser detetados objetos desconhecidos no espaço aéreo: "Primeiro assumimos que eram erros do radar. Mas rapidamente começámos a correlacionar os rastros do radar com vários sensores a bordo, incluindo sistemas infravermelhos, eventualmente por meio de identificação visual. Desde que o evento ocorreu soube que os objetos têm sido detetados em operações da marinha em todo o mundo".O relatório de segurança foi apresentado mas "não houve reconhecimento oficial do incidente e não existe nenhum outro mecanismo para relatar os avistamentos".Uma vez que David Grusch não era piloto fez o seu depoimento com base "em informações que recebi de indivíduos com um longo histórico de legitimidade e serviço". Muitas destas informações estarão retratadas "na forma de fotografia ou documentação oficial".Ryan Graves, antigo piloto de aviões de combate F-18 da Marinha, também foi ouvido e, na sua declaração inicial, defendeu que "se os óvnis são drones estrangeiros, são um problema urgente para a segurança nacional". Além disso considerou que a origem não humana dos óvnis "é um problema para a ciência".O ex-piloto afirma que a observação de óvnis não é rara nem representa "acontecimentos isolados", são "frequentes" e ameaçam a segurança da tripulação dos voos militares e comerciais no entanto acusa o governo americano de ignorar o perigo que representam.A terceira testemunha, David Fravor, outro comandante reformado da Marinha, refere ter visto um objeto estranho no céu durante uma missão de treino em 2004.O grupo da Assembleia dos Representantes pediu ao governo que crie um sistema "transparente e seguro" para que estes incidentes possam ser relatados às autoridades sem os testemunhos serem postos em causa ou os seus autores fiquem sujeitos a descriminação.