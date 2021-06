O misterioso Conselho de Guardiães do Irão

Ali Vaez não tem dúvidas: "No Irão, o Líder Supremo tem a última palavra em todas as matérias de Estado." O diretor do departamento iraniano do Crisis Group sabe do que fala, até porque fez parte da equipa negocial que tentou aproximar as posições dos governos ocidentais e do iraniano para chegar ao famoso acordo nuclear conhecido por P5+1.



Agora, seis anos depois desse sucesso e à beira das eleições presidenciais iranianas de 18 de junho, explica à SÁBADO como o decorrer do processo eleitoral depende de um pequeno grupo de homens, a quem chamam Conselho dos Guardiães, e de quem escolhe parte deles: o Ayatollah Khamenei. "É muito difícil imaginar que qualquer candidato possa ser aprovado pelo Conselho dos Guardiães sem ter a luz verde do Ayatollah", explica. Mas que órgão é este que detém tanto poder — e é afinal tão controlado?



Composto por 12 membros, o Conselho dos Guardiães baseia-se nos princípios parlamentares e teocráticos da Constituição iraniana. Por essa razão, seis dos seus elementos são juristas nomeados pelo parlamento (com base numa lista de sugestões elaborada pelo líder do sistema judicial, um cargo semelhante ao de presidente do Supremo Tribunal, que não existe no Irão); os outros seis são juristas islâmicos, os faqih, escolhidos pessoalmente pelo Líder Supremo Khamenei.