Óvnis: Relatório só tem explicação para um de 144 avistamentos

Os EUA criaram uma força especial para analisar os Óvnis (Objetos Voadores Não identificados) avistados e registados pelos elementos das forças armadas. No entanto, as conclusões do relatório do Pentágono, conhecidas na sexta-feira, não trazem esclarecimento a esta questão.



Dos 144 avistamentos registados, apenas um teve uma explicação plausível por parte dos especialistas. E o Pentágono não exclui assim que estes objetos avistados sejam de origem extraterreste.



O relatório foi pedido pelo Congresso, depois de vários registos feitos pelas forças armadas de objetos com movimentos erráticos nos céus. O Congresso estabeleceu assim, em agosto do ano passado, a Task Force para os Fenómenos Aéreos Não Identificados.