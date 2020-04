A carregar o vídeo ...

O Pentágono divulgou três vídeos de objetos não identificados (os famosos OVNIs). Estes vídeos não são novos - tinham já sido tornados públicos devido a uma fuga de informação -, mas foram agora desclassificados para que não restassem "equívocos" quanto à sua natureza.O Departamento da Defesa dos EUA explicou que desclassificou as imagens para evitar especulações sobre a veracidade dos vídeos que já circulavam na Internet. Com esta decisão, o Pentágono pretende reforçar que não há nada mais do que aquilo que é possível ver, numa tentativa de impedir as pessoas de especularem sobre o que o governo norte-americano pode estar a esconder (é quase impossível ouvir "OVNI" e não pensar em seres extraterrestres que vêm fazer uma visita à Terra).Depois de uma análise apurada, o Pentágono concluiu que os vídeos não revelam nenhuma informação delicada nem mostram sistemas ou infraestruturas secretas e que por isso podiam ser partilhados com o público geral.O vídeo mais antigo data de 2004 e foi captado durante voos de treino da marinha dos EUA.O vídeo de 2004 foi feito sobre o Pacífico e mostra o momento em que dois pilotos da marinha são confrontados com um objeto alongado que voa pouco acima do nível da água, antes de se afastar rapidamente.