Um museu onde se encontravam joias de valor incalculável foi assaltado na madrugada de segunda-feira. O Gruenes Gewoelbe (Museu do Cofre Verde), em Dresden, foi "visitado" por assaltantes que levaram pelo menos três conjuntos de joalharia do início do século XVIII, incluindo diamantes e rubis, indicou fonte oficial à Reuters.As imagens de videovigilância revelam dois homens a entrar através de uma janela gradeada. O alarme soou pouco antes das cinco da manhã (hora local) e os agentes chegaram cinco minutos depois. No entanto, os ladrões conseguiram fugir."Estamos a falar aqui de objetos de valor cultural inestimável", afirmou Dirk Syndram, diretor do museu. É impossível vendê-los no mercado livre, sustentou Marion Ackermann, diretora dos museus no estado da Saxónia.Quando questionada sobre se as joias poderiam ser derretidas ou desfeitas, Ackermann afirmou que "seria algo terrível".O jornal Bild avaliou o roubo em mil milhões de euros, sem indicar uma fonte. Relatou ainda que um quadro elétrico tinha sido incendiado, cortando a energia elétrica a toda a área antes do roubo.A polícia indicou que o bairro tinha sofrido um corte de eletricidade, mas não é claro se estava ligado ao crime. Também investigaram se um carro ardido estava relacionado com o roubo.A coleção foi fundada no século XVIII por Augusto o Forte, que se tornaria rei da Polónia. Criou uma coleção de joalharia em rivalidade com o rei Luís XIV.Um dos tesouros mais conhecidos da coleção, o Diamante Verde de 41 carates, não foi roubado porque está emprestado ao Museu Metropolitano de Arte (MET) de Nova Iorque.No tesouro de Dresden, também figuram uma escultura de um tribunal real indiano feito de ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Existe ainda um serviço de ouro de 1701 do joalheiro da corte Johann Melchior Dinglinger, decorado com querubins.O tesouro sobreviveu a bombardeamentos durante a II Guerra Mundial. Porém, foi pilhado pela União Soviética e só seria devolvido a Dresden em 1958.