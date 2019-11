Os roubos de jóias mais extraordinários das últimas décadas

Cem mil libras! É a recompensa oferecida a quem tiver pistas sobre a tiara Portland. A joia em apreço é uma peça em ouro, prata e diamantes criada pela Casa Cartier no século XIX para a duquesa de Portland, de nome próprio Winifred, que a usou na coroação dos reis Eduardo VII e Alexandra de Inglaterra, bisavós da rainha Isabel II, em 1902. Essa tiara é considerada um tesouro nacional e estava exposta com uma pregadeira em diamantes com a qual fazia conjunto, na Galeria Harley, nos arredores de Nottingham , no centro de Inglaterra, desde 2016.Em novembro de 2018, em apenas um minuto e meio, foram levadas ambas as joias e, recentemente, o roubo foi tema de um episódio do programa Crimewatch, da BBC, sobre crimes por resolver, no qual a polícia inglesa apelou a qualquer pista que os espectadores pudessem fornecer e foi oferecida uma recompensa privada, através do Art Loss Register, de mais de 100 mil libras para informações que possam levar às peças desaparecidas.Leia o artigo na íntegra na Máxima