Gregos continuam a manifestar-se contra cruzeiros israelitas que chegam aos seus portos

Na manhã desta quinta-feira a polícia de choque grega teve de isolar a área perto de um cruzeiro israelita, que tinha chegado ao porto de Pireu em Atenas, para impedir que centenas de manifestantes, apoiados pelos sindicatos, se aproximassem da embarcação.



Durante o verão, têm sido organizados protestos em vários portos das ilhas gregas, como o de Rodes, Syros ou de Creta, assim como do território continental que passam pela rota do navio Crown Iris e vários deles originaram confrontos com a polícia. A Grécia é um destino de férias popular entre os israelitas, que têm sido recebidos com faixas onde está escrito “Palestina livre, livre” enquanto desembarcam do cruzeiro.

Os organizadores dos protestos têm referido que entre os passageiros se encontram soldados das Forças de Defesa Israelita (IDF) que estão de folga. Esta quinta-feira, Markos Bekris, um dos organizadores defendeu: “Eles [os membros das IDF] são indesejados aqui e não têm o direito de estar aqui. O sangue de pessoas inocentes está nas suas mãos, e não devemos acolhe-los".

Os sindicatos gregos, e outros dos restantes países da União Europeia, têm se aliado aos protestos por condenarem a forma como Israel está a distribuir a ajuda humanitária em Gaza. No mês passado, a Confederação Europeia de Sindicatos pediu à UE que suspendesse o acordo de associação assinado com Israel, com foco no comércio. O maior sindicato da Bélgica está a incentivar os seus membros que trabalham no aeroporto de Bruxelas a se recusarem a trabalhar nos voos recentemente reabertos para Tel Aviv: “Membros e trabalhadores que se recusem a participar da normalização das nossas relações com o Estado de Israel receberão total apoio por parte da nossa organização. Apelamos a todos para que se recusem a operar esses voos”.