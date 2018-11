Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, usou uma conta de email pessoal para enviar centenas de mensagens onde discutia assuntos oficiais da Casa Branca. A informação foi revelada na segunda-feira pelo Washington Post e confirmada pelas autoridades norte-americanas.

Uma análise aos emails revelou que a também conselheira da Casa Branca utilizou o seu endereço privado para contactar elementos da Administração. O advogado de Ivanka garante que a filha de Trump enviou esses emails antes de ser informada das regras.

Um funcionário da Administração, em declarações à CBS News, garante que os emails de Ivanka não continham informações confidenciais, tendo sido apenas uma falta de compreensão das regras – a filha do presidente norte-americano deixou de usar o email pessoal para correspondência governamental após ter sido informada que não o podia fazer. No entanto, segundo o Washington Post, apesar de os email conterem apenas informações logísticas e pessoais, as regras dos registos federais podem ter sido violadas.