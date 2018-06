Ivanka Trump e Jared Kushner - filha e genro do presidente dos EUA, Donald Trump - auferiram pelo menos 82 milhões de dólares, enquanto serviam como conselheiros da administração norte-americana, durante 2017. Os valores foram revelados esta segunda-feira.Ivanka recebeu 3,9 milhões de dólares pela percentagem que detém do Trump Internacional Hotel e mais de $2 milhões da Trump Organization. Já Jared Kushner declarou mais de $5 milhões de rendimento de um complexo de apartamentos que adquiriu o ano passado, em Nova Jérsia. O casal recebeu ainda outros montantes de diferentes investimentos que possui.O relatório mostra ainda que existem outras fontes de rendimento do casal e vários peritos em ética avisaram que estes investimentos podiam criar potenciais conflitos de interesse para os conselheiros. De lembrar que tanto Ivanka Trump como Jared Kushner abandonaram a liderança das suas empresas para passarem a trabalhar como conselheiros não-gratificados do presidente.Mas o casal continuou a retirar dividendos dos vários investimentos que tem, quer a nível local, quer a nível externo.Através de um comunicado, o advogado que representa o conselho de ética do casal, Peter Mirijanian, informou que Kushner e Trump cumpriram com todas as regras de ética necessárias: "Desde que se juntaram à administração, o senhor Kushner e a senhora Trump seguiram todas as regras e restrições estabelecidas pelo Gabinete de Ética Governamental".