Ivanka Trump, a filha e conselheira do presidente dos EUA, Donald Trump, marcou presença na cimeira do G20, durante o fim-de-semana e também esteve com o pai na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. A presença da empresária norte-americana levou a que utilizadores das redes sociais criassem montagens que mostrassem a mulher em situações onde não era bem vinda (#unwantedivanka), na sequência do vídeo que se tornou viral em que Ivanka surge ao lado de líderes mundiais.

Num vídeo partilhado pela Presidência da República de França, este sábado, a conselheira do chefe da Casa Branca é vista com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau e a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) 29 de junho de 2019









As situações variam tanto em tempo como em espaço, sendo possível ver Ivanka num jogo de futebol americano, a assinar a declaração de independência norte-americana, em 1776, ou mesmo na assinatura do tratado de Yalta, entre Churchill, Roosevelt e Estaline.











As montagens surgiram depois da jornalista Erin Ryan ter pedido que colocassem artificialmente a empresária numa série de situações.



Ivanka no desembarque da Normandia:











Ivanka no filme Casablanca













A filha do presidente dos EUA no rpotesto pela paz junto a John Lenon e Yoko Ono:













Durante o discurso de Martin Luther King, Jr., em Washington:











A bordo do Titanic:











Ou durante um jogo da NFL, enquanto Colin Kaepernick se ajoelha para o hino dos EUA:











Durante a assinatura da delcaração de independência dos EUA:





