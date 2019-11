Uma mulher de 27 anos foi violada por quatro homens e queimada viva em Hyderabad, Índia. A vítima era veterinária e estaria a regressar do trabalho na quarta-feira à noite, altura em que ia pegar na sua mota e percebeu que os pneus estavam sem ar. Os quatro homens, de idades entre os 20 e os 26, aproximaram-se dela com o pretexto de a ajudar e acabaram por a arrastar até um terreno baldio, onde a violaram à vez.Segundo afirmaram as autoridades ao Times of India, os homens confessaram o crime, tendo dito ainda que sufocaram a mulher enquanto a violavam para que ninguém ouvisse os seus gritos, tendo-na assassinado nessa altura. Puseram depois o seu corpo numa carrinha, compraram gasolina e gasóleo numa bomba de estrada e acabaram por imolar a vítima noutro terreno baldio.O corpo da mulher, cujo nome não é divulgado por questões legais, foi encontrado no dia seguinto, não tendo sido possível fazer quaisquer exames para provar as violações devido à extensão das queimaduras. A polícia conseguiu localizar os homens através de imagens de videovigilância, estando estes presos à espera de julgamento.Este crime espoletou uma série de protestos na região de Hyderabad, com muitos a defenderem a pena de morte para os quatro agressores.