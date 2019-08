A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , às cidades dos tiroteios que tiraram a vida a 31 pessoas na passada semana, em El Paso, no Texas, e Dayton, Ohio, ficou marcada por um gesto que está a indignar os norte-americanos. Numa fotografia partilhada pela primeira-dama, Melania Trump, o presidente dos EUA surge a sorrir junto de um bebé que ficou órfão depois dos seus pais terem morrido num dos tiroteios.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR

Incredible afternoon in El Paso, Texas. We love you, and are with you, all the way! pic.twitter.com/pTNhHapx86