A Agência de Proteção do Ambiente (EPA) dos Estados Unidos voltou a autorizar a utilização de armadilhas químicas para matar cães, raposas, coiotes e outros animais selvagens. A decisão, anunciada esta quinta-feira pelo Departamento da Agricultura da administração de Donald Trump, visa proteger agricultores e criadores de gado.

O dispositivo aprovado chama-se M-44 mas é melhor conhecido como "bombas de cianeto". A "bomba" é preenchida com uma cápsula com cianeto de sódio, o sal sódico que forma depois o ácido cianídrico – um gás volátil e altamente tóxico – que é projetado na boca dos animais depois de morderem a armadilha, para a qual são atraídos através do cheiro.

Em reação à reaprovação da medida, o Centro de Diversidade Biológica afirmou em comunicado que estes dispositivos "matam desumanamente e indiscriminadamente milhares de animais todos os anos" e que também "feriram pessoas" pelo caminho.

Só em 2018, o programa do Departamento de Agricultura dos EUA, Wildlife Services, matou mais de 1,5 milhões de animais. Destes, 6500 foram mortos através de "bombas de cianeto" – entre eles estavam mais de 200 animais não perseguidos como raposas, ursos, doninhas ou guaxinis.

M-44s are horrific death traps full of cyanide that kill thousands of unsuspecting animals every year, even pets. Despite overwhelming public opposition, the Trump administration just reauthorized their use: https://t.co/LLojBrJkHd