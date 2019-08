"Faça alguma coisa!", exigiram alguns manifestantes em cartazes de revolta. Segundo a Reuters, os manifestantes culpam o presidente dos Estados Unidos por inflamar a população com discursos anti-imigração e de retórica racista.Dezenas de manifestantes reuniram-se à porta do hospital onde os feridos se encontram a recuperar com cartazes onde se podiam ler mensagens como "o ódio não é bem-vindo aqui" e "pare este terror".Este domingo, um bar em Dayton, Ohio, foi palco de mais um tiroteio em massa que matou dez pessoas, incluindo a atirador. O jovem munido com uma metrelhadora.