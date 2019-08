Margie Reckard tinha ido ao supermercado quando foi alvejada no tiroteio de El Paso, EUA, a 3 de agosto. Antonio Basco, o homem que esteve ao seu lado durante os últimos 22 anos, soube do ocorrido e procurou-a pelos hospitais. Soube que Margie, que tinha 63 anos e que era a sua única família, morrera.

Desde o dia do tiroteio que Antonio visita todos os dias a cruz com o nome da mulher, junto ao Walmart. Mas esta sexta-feira, Antonio preocupava-se em ser o único presente no seu funeral – o que não desejava para a sua "alma gémea", como descreveu Margie. Então, estendeu o convite a toda a gente.









Antonio acabou por abraçar centenas de pessoas. Quando souberam da história, desconhecidos de todo o país foram até El Paso prestar homenagem a Margie.

Angelique Tadeo, antiga enfermeira que tratou vítimas de tiroteios, fez uma viagem de quatro horas com o marido e a neta de três anos. Jordan Ballard comprou um bilhete de avião de Los Angeles para o Texas. "A história dele comoveu-me", explicou.

Já Dolores Luna, que vive em El Paso, sentiu que tinha que lá estar. "Não conhecíamos Margie, mas sentimos que devíamos estar aqui para dar as condolências ao senhor Basco. Não sei o que se sente quando não se tem ninguém. Somos a família dele em El Paso. É por isso que estamos todos aqui para o apoiar."

Dentro das instalações da funerária, cabiam 400 pessoas. Lá fora, aguentando temperaturas de 38ºC durante duas horas, esperavam 700.

"Foi a coisa mais bela que alguma vez vi. Amo El Paso e estou feliz por fazer parte da vossa família. Obrigado a todos", agradeceu Basco à multidão. "Tenho a maior família do mundo."

"Parecia que ele ia ficar sozinho no funeral, mas tal não aconteceu" contou Harrison Johnson, pastor e funcionário da funerária que organizou a homenagem.

Antonio junto à cruz da mulher, no memorial

Margie conheceu Antonio num bar, em 1995. Casaram há 22 anos e, para Basco, a mulher era "a vida dele, a sua alma gémea, a sua melhor amiga", contou o pastor Johnson.

"Quando eu a conheci ela era um anjo e ainda é", frisa Antonio ao jornal The Guardian.

Margie tem filhos de um casamento anterior. Um deles, Harry Dean Reckard, contou ao The New York Times que quando ele e os irmãos eram pequenos, a família não tinha muito dinheiro e mudavam-se muitas vezes. A mãe trabalhava em restaurantes ou a limpar hotéis para ajudar a sustentar a família. O marido era camionista. "Em criança, lembro-me dela a alimentar-nos e a tentar dar-nos o melhor que pudesse dar", recordou Harry.

Depois da morte do marido, Margie e Antonio conheceram-se. Há poucos anos, tinham-se mudado para El Paso. Margie Reckard foi diagnosticada com Parkinson recentemente.

Ao funeral de Margie foram endereçados 400 arranjos florais. Alguns foram encomendados a partir do Japão e da Nova Zelândia.