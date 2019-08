A mãe de Patrick Crusius, o homem de 21 anos que armado com uma espingarda disparou, no passado sábado, sobre uma multidão num centro comercial em El Paso, provocando a morte de 22 pessoas, tinha ligado para a polícia de Allen, no Texas, semanas antes do tiroteio. Estava preocupada com o facto de o filho ter em sua posse uma arma automática.

No entanto, os advogados da família garantem que a ligação foi apenas "informativa" e não era uma denúncia, revela a CNN.

O agente que respondeu à mãe de Patrick Crusius, que disse estar preocupada com o "nível de maturidade" e "falta de experiência" do filho, afirmou que, por lei, o jovem podia ter em sua posse este tipo de arma. A mulher nunca disse o seu nome nem o nome do filho, e a polícia não tentou descobrir mais informações até ao final da chamada.

Não se sabe, contudo, se a arma que a mãe de Crusius falava é a mesma que foi utilizada para disparar sobre milhares de pessoas.

Nos relatórios sobre o caso, a polícia de Allen não refere este telefonema. Estão apenas registados três casos no sistema judicial norte-americano em nome de Patrick Crusius: um falso alarme de assalto à casa da família, um acidente que envolveu um autocarro onde o jovem estava e uma fuga de casa, à qual regressou depois de 30 minutos.



As autoridades do Texas anunciaram no domingo que vão pedir pena de morte para Crusius. "A pena máxima no Estado é a pena de morte e ele incorre na pena de morte. Vamos requerer a pena de morte", disse o procurador de El Paso, Jaime Esparza.





Horas após o tiroteio em El Paso, pelo menos dez pessoas morreram num segundo tiroteio, desta vez na cidade norte-americana de Dayton, no Estado de Ohio. O atirador, entretanto identificado como Connor Betts, foi abatido pela polícia.

Na sequência dos tiroteios, o governador do Estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, exigiu ao Governo Federal que reforme a legislação sobre o controlo das armas de fogo.