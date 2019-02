O impasse político na Venezuela tem dois protagonistas: Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional Venezuelana e reconhecido como presidente interino por vários países da UE e pelos EUA, e Nicolás Maduro, que se mantém na presidência desde 2013, altura em que sucedeu a Hugo Chávez.

O filho de Nicolas Maduro, Nicolacito, mantém-se no país. De acordo com o site brasileiro Globo, ocupa três funções: chefia um corpo anticorrupção criado por Maduro, dirige uma escola de cinema e é o diretor-geral das delegações presidenciais na vice-presidência. O momento conhecido mais extravagante que protagonizou foi em março de 2014, quando foi captado em vídeo a dançar por baixo de uma chuva de dólares num casamento em Caracas.

Mas e os filhos dos outros líderes venezuelanos? A filha mais velha de Hugo Chávez, Maria Gabriela, vive em Nova Iorque onde ocupa o cargo de vice-embaixadora nas Nações Unidas.

De acordo com um artigo da revista Forbes em 2015, Maria Gabriela vale 4 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros). É o dobro do que valia o seu pai. O jornal Las Americas escreveu que Maria escondeu dinheiro em bancos norte-americanos e em Andorra.

Rosinés, outra filha de Chávez, suscitou polémica em 2012 por ter publicado uma fotografia no Instagram em que segura um leque feito de notas de dólar. Na altura, a sua mãe, Marisabel (que se divorciou de Chávez em 2003), escreveu no Twitter: "Disse-lhe o erro dela não foi tirar a fotografia, mas publicá-la numa rede social em que existem pessoas ignorantes que não respeitam os outros." Na altura, foi dito que as notas eram de baixo valor.

Agora, Rosinés estuda na Universidade Sorbonne, em Paris. Chávez tem mais quatro filhos.

Nicolas Maduro tem dois enteados, filhos da sua mulher Cilia Flores. Um deles é Yoswal Gavidia Flores. Tem quase trinta anos e não tem profissão conhecida, de acordo com o jornal La Razón. Desde que o padrasto chegou ao poder, passou a preferir voos em aviões privados e deixou de voar em voos comerciais, conta a mesma fonte.

Yoswal é o filho mais novo de Cilia e aprecia carros de luxo e motas de grande cilindrada, indica o La Razón.

Walter Gavidia Flores é o enteado mais velho de Maduro. Em 2016, recorreu a vários voos privados para ir até aos EUA e outros países – sendo que o valor de cada um supera os 17 mil euros.

Em 2017, os dois irmãos viram-se envoltos em polémica por se terem hospedado, com parentes e guarda-costas, num luxuoso hotel de Paris. Entre os dias 4 e 22 de julho, gastaram quase 23 mil euros. Os dados são do mesmo jornal.

A filha de um dos deputados mais poderosos da Venezuela também vai abandonar o país. Daniella Desiree Cabello Contreras, filha de Diosdado Cabello, vai estudar no Brasil. Frequentará o curso de Ciência Política e Sociologia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu.

A primeira-dama venezuelana tem dois sobrinhos a viver nos Estados Unidos – porque estão presos. Franqui Francisco Flores de Freitas, 32 anos, e Efraín Antonio Campo Flores, de 31, foram condenados em 2017 a 18 anos de prisão por tráfico de droga.