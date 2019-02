O caos político tem adensado as crises social e económica, deixando a população em risco. Os menores são um dos grupos em maior risco: passam fome, morrem de doenças curáveis e as instituições sociais dizem que são cada vez mais expostos ao tráfico sexual.

O tempo político de Nicolas Maduro como presidente da Venezuela parece esgotar-se mais rápido do que a normal passagem do relógio. Esta segunda-feira, foram vários os países, incluindo Portugal, que reconheceram Juan Guaidó como chefe de estado interino, apelando à realização de eleições livres tão rápido quanto possível. Nas ruas, a divisão entre chavistas e opositores define-se nas manifestações diárias marcadas por ambos os lados da barricada. O caos deu origem a crises económica e social de alcance ainda não totalmente conhecido.

No meio da turbulência que não larga a Venezuela, estão as crianças – e a UNICEF já colocou a Venezuela como um dos 59 países do mundo onde os menores vivem numa situação de risco e emergência. Passam fome, morrem de doenças curáveis e instituições sociais dizem que são cada vez mais expostos ao tráfico sexual. A ONG Venezuela Foro Penal revelou que, nestes últimos dias de tensão, 77 crianças entre os 12 e os 14 anos foram detidas.

"Estamos muito preocupados com a situação das crianças na Venezuela (…) e pedimos a todos que protejam as crianças e os adolescentes neste momento". O apelo foi feito pelo diretor de Programas de Emergência da UNICEF, Manuel Fontaine, no dia em que o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para as Crianças pediu à comunidade internacional que doe 70 milhões de dólares (61 milhões de euros) para ajudar os menores afetados pela crise venezuelana.

De acordo com um relatório da FAO, quase 12% da população está malnutrida, uma situação que leva ao aumento de casos de sarampo e difteria, por exemplo. Ao Daily Mail, o ex-diretor do hospital pediátrico José Manuel de los Ríos, em Caracas, Huniades Urbina, disse que "15% das crianças venezuelanas estão malnutridas" e que esta é a "principal causa de mortalidade infantil". A ONG Save The Children disse, em Março de 2018, que "todas as semanas morrem entre 5 e 6 crianças de subnutrição".

Urbina revelou, ainda, que muitos dos hospitais já não têm medicamentos e são os pais que têm que adquirir os remédios necessários para tratar os filhos. Também o programa nacional de vacinas tem sido colocado em causa, levando ao aumento de mortes por doenças curáveis e que "podiam ser facilmente prevenidas". Outro dos problemas que afetam o sistema de saúde local são os assaltos que deixaram algumas das principais instituições de saúde sem instrumentos básicos como aparelhos de raio-x.

Quando os filhos são despesas incomportáveis

O Inquérito Nacional sobre Condições de Vida 2018 (Encovi 2018) revelou que o número de famílias pobres aumentou relativamente ao ano anterior, atingindo os 48% - dados que se baseiam nas condições de habitação, acesso aos serviços básicos, educação, emprego e proteção social. O abandono escolar, entre os 3 e os 24 anos, atinge os 30%.

As dificuldades económicas estão a aumentar outra realidade, garante a reportagem do Daily Mail: o número de crianças abandonadas e posteriormente recolhidas por organizações de apoio. "A pobreza extrema é o principal motivo para termos aqui estas crianças", explicou ao mesmo jornal a voluntária da Fundação Casa da Ana Carolina Santander. Aqui, vivem 27 crianças entre os 3 e os 17 anos. "Algumas foram abusadas sexualmente outras foram vendidas a homens por causa do dinheiro, mas foram todas abandonadas. Os pais não conseguiam ganhar para os sustentar", revelou Santander.

Sem donativos estatais, a associação tem vivido da caridade de voluntários e médicos e de donativos privados. Mas as dificuldades não deixam de se sentir: quase não há gás para cozinhar e o stock de arroz está quase a chegar ao fim.