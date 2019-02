Maduro não se mostrou contra a realização de novas eleições para a Assembleia Constituinte, mas recusou a realização de novas eleições presidenciais. "Quais são as prioridades dos venezuelanos? Fazer eleições? Creio que não. Esta é a minha convicção. A prioridade dos venezuelanos é a estabilidade e o crescimento da economia, acima de tudo. A segunda grande prioridade é a paz. Paz com soberania, com liberdade. E o terceiro nível de prioridades é a estabilidade institucional e política."



Na mesma declaração, o chefe de estado venezuelano acusou os EUA de participarem na ideia de um golpe de estado pretendido pela oposição.



"Esta oposição não quer eleições. Se disséssemos que íamos a eleições em 30 dias, eles inventavam razões para não ir, como fizeram em 2018. O que eles querem é fazer um golpe de Estado. Querem impor-nos um Pinochet", acusou, numa referência ao antigo ditador chileno.



A tensão política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente interino da Venezuela e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.



Após a sua autoproclamação, Guaidó, de 35 anos, prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres. Contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e tem vindo a ganhar o reconhecimento de vários países, nomeadamente de Portugal.



Nicolás Maduro, de 56 anos, chefe de Estado desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento, no qual a oposição tem maioria, como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos da América.



A crise política na Venezuela, onde residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

