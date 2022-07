O discurso 'puramente nazi' de Orbán afastou até uma antiga conselheira

"Digno de Joseph Goebbels". Foi assim que uma das mais antigas conselheiras do primeiro-ministro húngaro descreveu o discurso em que Orbán apelou a que húngaros não se "misturassem" com "não-europeus".

Uma das assessoras mais próximas e mais antigas do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, demitiu-se esta terça-feira. Na origem da demissão está uma porção do discurso do líder do Fidesz que disse que os húngaros não se devem mesclar com outras "raças" que não a europeia. "Estamos dispostos a misturar-nos uns com os outros, mas não queremos tornar-nos pessoas mestiças", afirmou Órban. A União Europeia ainda não teceu comentários sobre estas declarações.