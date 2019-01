A dois meses e meio da data de saída do Reino Unido da União Europeia, marcada para 29 de março, o parlamento britânico deu um sinal claro: o acordo elaborado entre a primeira-ministra, Theresa May, e Bruxelas não agrada e foi chumbado por 432 votos contra e 202 a favor. O dia seguinte vai desenrolar-se em dois palcos: uma moção de censura contra a chefe do executivo, que não deverá passar, e a apresentação de novas propostas para tentar evitar um "hard Brexit".

Apresentada pelo Partido Trabalhista e outros pequenos partidos, a moção de censura dificilmente passa, garantem os media britânicos. May precisa de ter 318 votos a favor, segundo a Reuters, e são vários os deputados que, tendo chumbado o acordo, já revelaram que vão apoiar o governo em funções. "Vou apoiar a primeira-ministra", confirmou Jacob Rees Mogg, líder do grupo conservador pró-Brexit European Search Group. Também os deputados do DUP (Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte), que votaram contra o acordo, já anunciaram o seu apoio a May. Caso as contas saiam furadas, e a moção vingue, o Partido Conservador tem 14 dias para apresentar um novo governo – com a mesma liderança ou não.

Na segunda-feira, acaba o prazo para o executivo de May apresentar a sua solução para contornar o chumbo e evitar uma saída desordenada, cujo risco, admitiu a União Europeia, "nunca foi tão elevado".

"No momento em que vos falo, nenhum cenário pode ser excluído, e isso é particularmente verdade no caso do cenário que sempre quisemos evitar, o de um 'não acordo'. Estamos em 16 de janeiro, a 10 semanas apenas do final do mês de março, ou seja, do momento escolhido pelo Governo britânico para se tornar num país terceiro. E hoje, a 10 semanas dessa data, jamais o risco de um 'não acordo' foi tão elevado", assumiu o negociador-chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, num debate no Parlamento Europeu.

O responsável europeu insistiu que a vontade da UE a 27 "continua a ser evitar tal cenário" e apontou que também é necessário lucidez, pelo que vão ser intensificados os esforços para preparar essa eventualidade, que já foram iniciados há meses, num trabalho conjunto da Comissão Europeia, dos seus serviços e do secretariado-geral, em ligação com os Estados-membros e Parlamento Europeu. "O trabalho vai ser acelerado, em ligação com todos os atores", disse, apontando que serão acertadas "medidas de urgência para fazer face às eventuais consequências".

À procura de soluções

O ex-ministro britânico do Brexit e um dos apoiantes de um corte ainda mais radical com a UE, Steve Baker, já apresentou um novo plano a May para efetivar o Brexit, que passa por um novo acordo que elimine o mecanismo de backstop, um dos elementos mais contestados do plano e que deixa a Irlanda do Norte na união aduaneira e alfandegária. Num texto chamado "Um acordo melhor e um futuro melhor", Baker defende "uma solução permanente capaz de apresentar uma fronteira invisível na Irlanda, na base das regras da Organização Mundial do Comércio ou de um acordo de comércio livre, através de procedimentos administrativos e tecnologia atual". Além disso, acrescenta o mesmo documento, "não serão exigidas infraestruturas ou controlos na fronteira, de acordo com os compromissos dados pela UE e pelo governo da República da Irlanda".

O mesmo documento propõe ainda uma solução para uma saída sem acordo: "O governo vai continuar a preparar o Reino Unido para sair da UE nos termos da Organização Mundial do Comércio a 29 de março de 2019, no caso de tais acordos não serem alcançados no tempo disponível". É também sugerido que, perante um "hard Brexit, Londres não pague os 44 mil milhões de euros pela saída e invista esse dinheiro na economia britânica.

À BBC, a líder dos conservadores no Parlamento, Andrea Leadsom, à BBC, garantiu não há planos para adiar a saída nem para a cancelar. "O que precisamos de fazer é encontrar uma forma de o acordo de May ou alguma parte dele ou um acordo alternativo que seja negociável possa ser levado depois à União Europeia para conseguirmos o Brexit a 29 de março", afirmou, acrescentando: "a primeira-ministra não vai necessariamente estar à procura de novas ideias, mas à procura de um consenso, uma nova iniciativa para encontrar uma solução que é negociável com a União Europeia e que consiga uma maioria no parlamento."

A líder do governo escocês, Nicola Sturgeon, considera que a solução é pedir o adiamento do prazo do artigo 50 do Tratado de Lisboa, acusando a primeira-ministra de não ter uma reação pensada. "Não me parece que May tenha uma ideia clara do caminho a seguir, nem me pareceu estar aberta a uma mudança fundamental na abordagem, de deixar cair as suas linhas vermelhas e abrir espaço para alternativas", atirou numa entrevista à Sky News.

Quem não deixou também de expressar a sua opinião foi Nigel Farage, ex-líder do UKIP e um dos principais defensores do Brexit – e com um aviso claro a quem defende um novo referendo. "Os britânicos podem ser um povo tranquilo, mas prometo-vos: se forem pressionados, vão rugir como um leão. Seremos ainda mais desafiadores se tivermos que lutar num segundo referendo e vamos ganhar com uma maioria ainda maior", disse no Parlamento Europeu.