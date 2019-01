Com a desflorestação da Índia, os animais selvagens têm ficado com cada vez menos espaço para viver. Vários pessoas da vila indiana Bishnupur mobilizaram-se (e atacaram) um elefante e a sua cria, atirando bombas incendiárias contra os animais.

As imagens captadas revelam como os animais atravessaram uma estrada enquanto eram perseguidos por um grupo de homens, que lançavam bombas incendiárias contra os animais.



Como é que os animais foram parar à estrada? Com a desflorestação da Índia, os animais selvagens têm ficado com cada vez menos espaço para viver, colocando-os cada vez mais em contacto direto com seres humanos. Também os tigres têm sentido pressões semelhantes.



Além do contacto com seres humanos, os animais podem destruir plantações inteiras, afetando a vida dos habitantes das vilas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Indian villagers FIREBOMB mother elephant and her calf as deforestation drives them into the paths of humans<br>Villagers resort to extreme tactics in an effort to out drive elephants and stop them from damaging crops <a href="https://t.co/gqhXKH62hL">pic.twitter.com/gqhXKH62hL</a></p>— Nico Spalato (@NikeSpalato) <a href="https://twitter.com/NikeSpalato/status/1085337467497017344?ref_src=twsrc%5Etfw">16 de janeiro de 2019</a></blockquote>

