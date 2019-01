O relógio aproxima-se da hora B, de Brexit, para o Reino Unido – que parece longe de conseguir alcançar qualquer decisão que torne a saída da União Europeia amigável. O Brexit é votado entre as 19h00 e as 21h00 desta terça-feira, depois do debate, e a primeira-ministra, Theresa May, não esconde a preocupação com a incerteza em torno do processo que está longe de acabar, tudo aponta.

O fracasso na votação "causaria danos catastróficos à confiança do povo no processo democrático e nos seus líderes políticos", avisou a chefe de governo, esta segunda-feira, num forcing final para convencer os deputados que estão inclinados a rejeitar o acordo alcançado entre Londres e Bruxelas e que prevê um período de transição até ao final de 2020, durante o qual serão negociadas as relações entre ambas as partes. "Temos todos o dever de implementar o resultado do referendo", reforçou, atirando: "Há alguns [deputados] em Westminster que gostariam de adiar ou mesmo impedir o Brexit e que vão usar todos os meios possíveis para o conseguir".

O acordo para uma saída amigável foi negociado pelo governo de May durante 17 meses com o objetivo de permitir uma saída ordenada, mas mantendo uma relação económica e política próxima com o bloco europeu.

O documento define os termos da saída do Reino Unido da UE, incluindo uma compensação financeira de 39 mil milhões de libras (44 mil milhões de euros), os direitos dos cidadãos e um mecanismo para manter a fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda aberta (backstop) se as negociações para um novo acordo não forem concluídas até ao final de dezembro de 2020, quando acaba o período de transição.

Inclui também uma declaração política não vinculativa sobre as relações futuras com as linhas gerais para negociar um futuro acordo comercial, que preconiza uma parceria económica e uma cooperação estreita em matéria de justiça e segurança.



Que condições devem esperar os portugueses no Reino Unido?

Caso o acordo seja mesmo rejeitado, só os portugueses que tenham entrado no Reino Unido até 29 de março podem obter visto de residência – caindo assim o ano de 2020 do período de transição. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, diz que é, nessa data, que o Reino Unido se "tornará um país terceiro". Desse modo, "os direitos são formados até 29 de março de 2019 [e não 31 de dezembro de 2020] e o prazo para registo vai até fim de 2020 e não de 2021". O reconhecimento de qualificações, nos casos de profissões como enfermeiros e médicos, não será colocado em causa mas também deve ser feito até 29 de março.