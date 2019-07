Centenas de manifestantes invadiram, esta segunda-feira, o Conselho Legislativo de Hong Kong em protesto contra a lei que permite a extradição de cidadãos para a China. Movimento aconteceu durante a habitual marcha de contestação no aniversário da transferência de soberania da antiga colónia britânica para o domínio chinês, a 30 de junho de 1997.

Exibindo a bandeira colonial do Reino Unido, grafitando paredes e destruindo o miniparlamento da região, grupos compostos maioritariamente por jovens apelaram à democracia mostrando cartazes com frases como "Libertem Hong Kong", com o emblema da região no principal sala do edifício a ser pintado de negro.

Durante a manhã, polícia de intervenção havia avisado que iria usar a força se os protestos partissem sobre as portas de vidro da câmara de representantes legislativos. No entanto, as forças de segurança já haviam utilizado gás pimenta para conter as multidões. O miniparlamento emitiu um "alerta vermelho" depois da invasão, cancelando todos os agendamentos e ordenando a saída imediata dos manifestantes.





