O presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, acusou o presidente Donald Trump de ter desencadeado "um ataque sem precedentes à democracia", esta quarta-feira. O democrata disse mesmo que a invasão do Capitólio esta quarta-feira foi um dos dias mais "negros" da história do país e que a responsabilidade destes acontecimentos recai sobre o atual ocupante da Casa Branca."Ontem foi um dos dias mais negros da nossa história. Um ataque, literalmente, ao centro da liberdade, na própria capital dos Estados Unidos", afirmou Joe Biden numa declaração ao país, a segundo em que endereçou os acontecimentos desta quarta-feira.Pelo menos quatro pessoas morreram durante a invasão do Capitólio que foi liderada por um seguidor do movimento conspiracionista de direita alternativa QAnon Esta quinta-feira o Congresso dos Estados Unidos ratificou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, na última etapa antes de ser empossado em 20 de janeiro. Foi o vice-presidente republicano, Mike Pence, a validar o voto de 306 grandes eleitores a favor do democrata contra 232 para Trump.Para o presidente eleito, os violentos protestos foram "um ataque sem precedentes à democracia" do país.