A Filipe Ferreira-Pousos pegaram-lhe fogo ao carro no jardim da residência, em La Riche, e Emmanuel François, ameaçado no meio da rua, em Saint-Pierre-des-Corps, viu o seu veículo reduzido a uma carcaça fumegante. Mélanie Nowak teve pior sorte e fraturou a tíbia ao fugir com os dois filhos pequenos quando, na madrugada de domingo, lançaram um carro a arder contra a casa em L’Haÿ-les-Roses. O marido, Vincent Jeanbrun, encontrava-se na câmara desta comuna dos subúrbios do Sul de Paris a que preside.