Donato Bilancia, o assassino em série mais feroz de Itália, morreu de covid-19 na prisão de Due Palazzi, em Pádua. O serial killer tinha 69 anos e estava preso desde 1998.Condenado a 13 penas de prisão perpétua por dezessete assassinatos e a mais 16 anos por tentativa de homicídio, Donato ficou conhecido como "o monstro dos comboios" ou o "assassino das prostitutas", cometeu os crimes entre outubro de 1997 e maio de 1998. Assassinou nove mulheres e oito homens, tudo porque começou a ganhar o gosto pela morte.O primeiro assassinato foi o de um gestor de jogo que o atraiu para um jogo de cartas onde Donato perdeu muito dinheiro. Jogador compulsivo, acabaria a estrangular o amigo, morte que as autoridades começaram por considerar ser um ataque cardíaco. Depois deste amigo, Donato acabaria a matar um homem a quem devia dinheiro e a mulher dele, por vingança. Esvaziando-lhes o cofre, em seguida.Seguiram-se a morte de um joalheiro e da mulher dele, a quem também assaltou o cofre. Depois roubou e agente de câmbios. Como não gostava de guardas norturnos, dois meses depois, matou um durante uma ronda. Mataria também duas prostitutas: uma albanesa e uma russa.Em março, enquanto recebia sexo oral de uma prostituta que ameaçava com a arma com quem matou as outras vítimas, disparou sobre dois guardas noturnos que os interromperam. Mataria ainda a prostituta e uma outra prostituta ucraniana.Em abril faria as duas vítimas que geraram mais revolta pública. Duas mulheres jovens e "respeitáveis" mortas em dois comboios diferentes. A primeira na viagem de Génova para Veneza, comboio onde Donato entrou porque "queria matar uma mulher". Localizou uma jovem sozinha, seguiu-a até à casa de banho e disparou. Seis dias depois fez o mesmo, num comboio que ia para San Remo. Usou o mesmo método e deu-lhe um tiro atrás da orelha, entusiasmou-se com a sua lingerie preta e masturbou-se, usando as roupas da vitima para se limpar.A sua última vítima mortal foi um funcionário de uma estação de serviço. Nunca teve intenção de esconder os corpos. A polícia acabou por chegar até Donato Bilancia através da descrição do Mercedes preto onde uma das prostitutas mortas tinha sido vista entrar, antes de morrer. O seu ADN era compatível com o das cenas do crime e acabaria por confessar os crimes após oito dias detido.O juiz determinou que nunca fosse libertado. Passou os primeiros anos de cadeia em Génova e nos últimos anos tinha sido tranferido para Pádua.