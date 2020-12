Um tribunal japonês condenou esta terça-feira à morte o homem que ficou conhecido como "assassino do Twitter". Em causa os homicídios de nove pessoas, ocorridos em 2017, a quem Takahiro Shiraishi pedia amizade na rede social após estas terem expressado pensamentos suicidas.Shiraishi, de 30 anos, admitiu ter estrangulado e desmembrado as vítimas - oito das quais mulheres - no espaço de três meses. A mais nova, escreve o Guardian, tinha 15 anos e a mais velha 26.Através de mensagens privadas, o homem atraía pessoas que já tinham falado sobre acabar com a própria vida e prometia-lhes que as conseguia ajudar a cumprir esse desejo. No perfil do Twitter podia ler-se: "Quero ajudar as pessoas que estão realmente a sofrer. Por favor enviem-me mensagem privada a qualquer momento".Os advogados de defesa de Shiraishi tentaram poupar o cliente à pena de morte, alegando que deveria ser condenado apenas por homicídio com consentimento. Para sustentar a defesa, citaram mensagens das vítimas."Nenhuma das nove vítimas consentiu ser morta, nem mesmo por consentimento silencioso", defendeu o juiz Naokuni Yano, citado pelos meios de comunicação locais.Os crimes de Takahiro Shiraishi foram descobertos em outubro de 2017, quando a polícia encontrou no seu apartamento, durante buscas por uma jovem de 23 anos, restos humanos. O homem passou cinco meses a realizar exames psiquiátricos antes de ser acusado dos crimes, em 2018.