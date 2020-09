Três jovens desapareceram há 25 anos. ADN ajudou a encontrar assassino

Mark McGowan, reagiu no Twitter ao veredicto de que Bradley Robert Edwards foi considerado culpado pelas duas mortes. Deixando uma palavra de apoio às famílias das três jovens e reconhecendo que estes crimes alteraram aquele estado australiano.





Every Western Australian is thinking of the families of Sarah, Jane and Ciara today.



What happened to these young women changed our State.



It caused unimaginable heartbreak and haunted those involved for almost 25 years. — Mark McGowan (@MarkMcGowanMP) September 24, 2020





O que aconteceu?

A primeira a desaparecer foi Sarah Spiers que saiu da discoteca perto das 02h00 depois de ter celebrado do Dia da Austrália, a 27 de janeiro de 1996. Chamou um táxi numa cabine telefónica, mas quando o táxi chegou, Sarah não estava. Posters com a sua cara foram espalhados pela cidade e a sua cara aparecia com frequência nas notícias locais. O corpo nunca apareceu, nem se soube mais nada da jovem, que tinha então 18 anos.



Seis meses depois de Sarah, Jane Rimmer, educadora de infância, estava com amigos no hotel Continental na noite de 8 de junho. Os amigos decidiram sair antes da meia-noite. Alguns foram de táxi, Jane seguiu a pé pelo movimentado passeio. Acabaria por desaparecer nessa rua, sem que ninguém tivesse dado conta de algo errado. Até que no início de agosto, uma mulher reportava que tinha encontrado um corpo nu, com marcas de violência no meio de uns arbustos. Era Jane Rimmer.



Com duas jovens desaparecidas e um dos corpos recuperados, a polícia lançou uma task-force mas não chegou a nenhuma conclusão.



Até que a 14 de março de 1997, a história voltaria a repetir-se, pela última vez. Ciara Glennon, advogada, saiu do hotel Continental e nunca mais foi vista com vida. O seu corpo acabaria por ser encontrado um mês depois, também numa zona de mata.



A sorte da polícia só viria a mudar em 2016, quando Edwards, agora com 51 anos foi preso depois de ter confessado a violação de uma rapariga de 17 anos, ocorrida em 1995. Acabaria também condenado por um ataque num quarto, quando tinha 19 anos.



Durante décadas, estes crimes permaneceram um mistério, mas em 2016, a polícia teve uma nova pista. Edwards foi preso por duas violações e acabou identificado como suspeito. A polícia encontrou correspondência entre o seu ADN e as amostras encontradas debaixo das unhas Ciara Glennon, provavelmente por ter lutado com o agressor. Fibras encontradas nos corpos de Glennon e Rimmer eram iguais às amostras retiradas do carro de trabalho do arguido.A pena vai ser conhecida a 23 de dezembro, refere o canal 9 . Segundo o mesmo canal de notícias, o arguido manteve-se inexpressivo durante todo o julgamento, com exceção de um ligeiro abanar de cabeça quando ouviu o juiz considerá-lo culpado.O primeiro-ministro da Austrália Ocidental,