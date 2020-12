Um historiador russo foi condenado a 12 anos e meio de prisão por ter matado e desmembrado a namorada e sua aluna, Anastasia Yeschchenko, de 24 anos.Oleg Sokolov, de 63 anos, e perito em guerras napoliónicas, admitiu ter baleado e desmembrado a namorada. Em novembro, o homem foi encontrado bebâdo, num rio e com os braços da jovem numa mochila.A pena a que foi condenado, é, para ativistas dos direitos das mulheres, a prova de que a Rússia encara os casos de violência doméstica com indiferença.Uma petição online com mais de 7.500 assinaturas acusa a Universidade Estatal de São Petersburgo de ignorar durante anos as queixas de alunos contra Sokolov.O historiador foi entretanto afastado da universidade russa e de um outro cargo académico em França.Em tribunal, Sokolov fez descrições chocantes da forma como cometeu o crime. Diz ter disparado quatro tiros contra Anastasia e depois desmembrou-a com um serrote e uma faca de cozinha.Quando intercetou Sokolov, a polícia encontrou partes do corpo nas proximidades e depois em casa do professor. Este admitiu que procurava desfazer-se do corpo e em seguida suicididar-se vestido de Napoleão.Anastasia tinha-se mudado de Krasnodar para São Petersburgo para estudar. Foi descrita por uma pessoas que a conhecia como "sossegada, doce e a aluna ideal". A mãe é tenente-coronel da polícia e o pai um professor de educação física. A advogada da família referiu que aceita a pena a que homem foi condenado.O casal viveu junto nos últimos três anos, escrevendo juntos alguns trabalhos científicos. Eram também habituais recriações históricas, em que Sokolov seria Napoleão.O homem ainda referiu que Anastasia o teria tentado atacar com uma faca durante uma discussão, o que o teria levado a alvejá-la. Depois, refere a AFP, terá tentado culpar um colega de perseguição por alegadas rivalidades académicas.