"pessoas doentes com gravidade ou com doenças incuráveis" possam pôr fim à sua vida.

Cidadãos, Juntos pela Catalunha e CUP a aprovarem o projeto, que terá de ser aprovado pelo Senado, mas não deverá sofrer alterações e deverá entrar em vigor no mês de março ou abril.



Se a lei for aprovada, Espanha será o quarto país da União Europeia a legalizar a eutanásia, depois de Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos.



Em Portugal, o projecto de lei para a eutanásia foi aprovado no parlamento a 20 de Fevereiro, mas os cincos diplomas aprovados vão agora ser discutidos na especialidade, com a possibilidade de referendo no futuro.



Espanha deu esta quinta-feira um grande passo para a legalização da eutanásia, após a sua aprovação no parlamento, o que irá permitir queA proposta foi aprovada pela maioria dos representantes - 198 votos a favor, 138 contra e duas abstenções, com PSOE,