Mensagem de assassino do Zodíaco resolvida 51 anos depois

Uma das cifras do assassino do Zodíaco pode ter sido decifrada, 51 anos depois. A mensagem encriptada conhecida como cifra 340 e enviada ao jornal San Francisco Chronicle foi agora decifrada por uma equipa dos EUA, Austrália e Bélgica.Mas apesar de ter uma mensagem que fez jus à fama do assasssino, não existe qualquer referência ao seu possível nome, algo que as autoridades esperavam encontar. Segundo o próprio San Francisco Chronicle , na mensagem enviada em 1969, Zodíaco escreveu: "Espero que estejam a divertir-se enquanto me tentam apanhar. ...Não tenho medo da câmara de gás porque isso me vai enviar para o paraíso, porque agora tenho escravos suficientes para trabalharem para mim."Na mensagem dizia ainda que não era o homem que telefonou para um programa de televisão a dizer ser o assassino do Zodíaco. O criminoso ficou assim conhecido por comunicar com a polícia através de mensagens nos jornais e cartas encriptadas assinado com esse nome. Zodíaco matou, pelo menos, cinco pessoas no norte do estado da Califórnia, entre 1968 e 1969.Uma outra mensagem enviada ao Chronicle, ao San Francisco Examiner e ao Vallejo Times-Herald tinha sido já decifrada por um professor e a sua mulher. A cifra 408 dizia: "Gosto de matar porque é muito divertido."Para descobrir o que dizem as mensagens, os decifradores têm de perceber que letras representam determinados símbolos. No caso da cifra 340 (porque tem 340 caracteres), percebeu-se que o alinhamento das palavras corria diagonalmente para o fundo da página, sendo ocasionalmente deslocadas numa coluna.O FBI confirmou ter conhecimento deste anúncio, mas não fez nenhum comentário sobre o seu significado ou que ações poderia tomar.Por resolver está ainda uma outra carta que começa por "O meu nome é" e que é seguida por uma série de 13 símbolos. Os decifradores da mensagem 340 admitem que, por ser tão curta, descobrir o significado será "pura sorte".As primeiras duas vítimas eram um casal que estava dentro de um carro. Acabaram baleados por um homem que estacionou atrás deles. O homem morreu ainda dentro da viatura, a mulher conseguiu fugir mas foi baleada a 23 metros de distância do carro. Ele tinha 17 anos, ela 16.O Zodíaco também atirou para matar um casal, que deveria ter sido o segundo par de vítimas mortais. No entanto, apenas ela não sobreviveu aos ferimentos de bala. O rapaz, Michael, de 19 anos, acabaria por sobreviver.Depois destes crimes começaram as cartas para os jornais, onde dava a conhecer pormenores dos crimes, para provar ter sido ele o assassino. Além deste texto, as cartas tinham também partes em código.Depois destas cartas, um casal voltou a ser atacado. Em setembro de 1969, um casal foi amarrado a uma árvore por um homem alto, vestido de negro, com um capuz e o símbolo do Zodíaco na camisola. A rapariga morreu com 24 facadas, o rapaz sobreviveu.A última vítima mortal foi apenas semanas depois deste ataque ao casal. Um taxista chamado Paul Stine, que quando estava a deixar um passageiro levou um tiro à queima-roupa disparado por um homem que estava na rua. Foi depois deste crime que o Zodíaco enviou a cifra 340, que agora foi desvendada, aos jornais.