With @BorisJohnson we took stock of the EU-UK negotiations.



We welcomed substantial progress on many issues. Yet big differences remain to be bridged, in particular on fisheries. Bridging them will be very challenging.



Negotiations will continue tomorrow. pic.twitter.com/ou5NUibZ3e — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que foram feitos "progressos substanciais" nas negociações da União Europeia com o Reino Unido para o Brexit, mas que permanecem "grandes diferenças" por ultrapassar, particularmente nas pescas."A superação [destas diferenças] será um grande desafio", disse a líder europeia, referindo que Bruxelas e Londres têm em mãos um "grande desafio" a poucos dias do fim do prazo.A mensagem foi divulgada nas redes sociais, após após uma chamada telefónica esta noite para fazer um balanço das negociações com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Von der Leyen acrescentou que "as negociações continuarão amanhã", sexta-feira, e apesar das posições severamente divergentes foram já feitos alguns "progressos substanciais em muitas questões".

Já o gabinete do primeiro-ministro britânico indicou que as negociações estão numa "situação crítica" e que nenhum acordo conseguiria ser alcançado sem que uma das partes mudasse a sua posição substancialmente.

Durante a chamada, Boris Johnson apontou que o "tempo é pouco" e que parece muito provável que um "acordo não seja alcançado".



I spoke to @vonderleyen this evening on UK-EU negotiations, stressing time is short and the EU position needed to change substantially.



Read here: https://t.co/FJsfdFAX2z pic.twitter.com/Bf9ZzukxKj — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 17, 2020

A posição do primeiro-ministro britãnico acontece no dia em que o Governo britânico disse que a probabilidade de um acordo de comércio com a União Europeia é inferior a 50%, apesar de questões como o transporte rodoviário de mercadorias e coordenação da segurança social já estarem definidas.

Também hoje, o Parlamento Europeu definiu o próximo domingo como a data limite para um acordo pós-‘Brexit’ entre o Reino Unido e a União Europeia, sob pena de não ratificar o entendimento antes do fim do período de transição.

Para que um eventual acordo comercial pós-‘Brexit’ possa ser implementado, é necessária a ratificação do Parlamento Europeu.