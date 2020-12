Cerca de 500 familiares de pessoas que morreram de covid-19 em Itália revelaram esta quarta-feira que vão avançar com ações legais contra as autoridades regionais e nacionais, exigindo uma indemnização de 100 milhões de euros pela má gestão da pandemia do novo coronavírus.O processo será apresentado a um tribunal de Roma nas próximas horas. É interposto contra o primeiro-ministro Giuseppe Conte, o ministro da Saúde Roberto Speranza e o governador da região da Lombardia Attilio Fontana.Itália foi o primeiro país ocidental atingido pela pandemia, e sofreu quase 70 mil mortes por covid-19 desde fevereiro. É o maior número de mortes na Europa e o quinto mais alto no mundo. A região mais afetada foi a da Lombardia, onde se detetou o primeiro paciente com covid-19, a 20 de fevereiro.O processo é apresentado por membros do comité "Noi Denunceremo" (ou "Nós iremos a tribunal"), criado em abril para representar os familiares de pessoas que morreram em Bérgamo, uma das cidades lombardas mais afetadas."Este caso é a nossa prenda de Natal aos que deviam ter feito o que era suposto, mas não o fizeram", explicou Luca Fusco, o presidente do grupo.O Noi Denunceremo defende que quando o surto se deu na Lombardia, as autoridades locais e o governo central falharam em tomar ações rápidas, que tornariam desnecessário um confinamento nacional e impediria as consequências nefastas para a economia. Denuncia ainda uma falta de preparação, pois nem Roma nem a região da Lombardia tinham um plano atualizado para lidar com uma possível pandemia."É pedido às autoridades uma compensação em média de 259 mil euros por pessoa, num total de cerca de 100 milhões de euros", indicou o grupo, num comunicado.Em junho, o Noi Denunceremo pediu aos procuradores de Bérgamo que investigassem a possível responsabilidade criminal na gestão da pandemia. O primeiro-ministro Conte foi questionado durante o verão como testemunha mas não está a ser investigado, de acordo com a Reuters.Durante o Natal, Itália encontra-se em confinamento: as lojas não essenciais ficam encerradas entre 24 e 27 de dezembro, 31 de dezembro e 3 de janeiro, e 5 e 6 de janeiro. Aos italianos, só é permitido viajar para trabalhar, por motivos de saúde ou emergências.