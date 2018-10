Durante um discurso em Southaven, Mississippi, Donald Trump gozou com a mulher que está a acusar o juiz Brett Kavanaugh de agressão sexual e com o conteúdo do seu testemunho prestado perante o Comité Judiciário do Senado. Sob aplausos e acenos de aprovação de quem o ouvia, o presidente dos EUA ridicularizou o facto de Christine Blasey Ford não ter conseguido responder a algumas perguntas que lhe foram colocadas e chegou mesmo a mimicar a sua intervenção na semana passada.

"Como chegou a casa? Não me lembro. Como chegou lá? Não me lembro. Onde é que foi? Não me lembro? Há quantos anos foi? Não sei. Qual foi o bairro? Não sei. Onde fica a casa? Não sei. Mas eu bebi uma cerveja. Essa é a única coisa que me lembro. E a vida de um homem está em farrapos", resumiu mordazmente Donald Trump na quinta-feira.



Trump referiu ainda que não está a defender Brett Kavanaugh por ser um amigo próximo deste, esclarecendo que o conhece apenas "há algumas semanas". Também acrescentou que os Democratas que estão contra o juiz são "más pessoas" que querem destruir "outras".



O presidente reiterou que hoje em dia, nos EUA, uma pessoa é "culpada até prova em contrário" e que os homens estão sob ataque no país, lembrando que ele próprio foi, como defende, vítima de "falsas alegações".

Antes destes comentários, Trump tinha optado por uma posição mais apaziguadora sobre o caso, definindo inclusive Ford como uma "boa testemunha" na terça-feira e garantiu respeitar muito a sua posição no dia anterior.