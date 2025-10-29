Sábado – Pense por si

Número de mortos em megaoperação policial no Brasil pode chegar aos 128

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 14:52
Moradores do Complexo da Penha levaram 64 corpos para uma praça onde estão expostos para identificação. Não constavam do primeiro balanço de vítimas e vai existir uma perícia para estabelecer se há relação das mortes com a megaoperação.

Um dia depois da do estado do Rio de Janeiro e que já tinha contabilizado 64 vítimas mortais, eis que surgiram outros tantos corpos expostos na Praça São Lucas, no Complexo da Penha, uma das zonas visadas pela operação. Estão agora 64 corpos sem roupas - para facilitar a identificação através de tatuagens e marcas de nascença ou cicatrizes - deitados na praça e as autoridades confirmam que não estavam contabilizados no balanço oficial de mortos.

Moradores expõem corpos não identificados na Penha, após megaoperação
Moradores expõem corpos não identificados na Penha, após megaoperação AP Photo/Silvia Izquierdo

Os corpos, todos de homens, estavam numa zona de mata, onde se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Segundo a imprensa brasileira, haverá uma perícia para estabelecer se estas mortes estão ligadas à megaoperação.

Esta quarta-feira de manhã, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, já tinha classificado esta operação como um "sucesso" e que só os quatro polícias mortos seriam "vítimas".

As autoridades entraram no Complexo da Penha e no do Alemão para dar cumprimento a 100 mandados de prisão alegadamente de membros do Comando Vermelho. Esta é já a operação policial mais mortífera da história da cidade.

A operação policial mais letal na história do Rio de Janeiro parou a cidade
Número de mortos em megaoperação policial no Brasil pode chegar aos 128