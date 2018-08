O terramoto destruiu, pelo menos, 67.875 casas, 468 colégios, seis pontes, 15 mesquitas e 13 centros de saúde.

O número de mortos do sismo de domingo em Lombok, no sul da Indonésia, aumentou para 387, divulgaram as autoridades, que alertaram para a falta de comida e medicamentos para os milhares de pessoas desalojadas



Dezenas de milhares de casas, mesquitas e empresas ficaram destruídas no sismo de magnitude 6,9 que teve o seu epicentro no norte da ilha de Lombok.