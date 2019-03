Número de mortes devido ao ébola na RDCongo já ultrapassa as seis centenas

O número de mortes provocadas pelo vírus do Ébola nas províncias congolesas de Kivu Norte e Ituri já ultrapassou as seis centenas, desde 1 de agosto até domingo, indicou o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDCongo).

Igualmente até domingo, o Ministério da Saúde da RDCongo, que trabalha com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e organizações não-governamentais, diagnosticou 960 casos de contágio, dos quais 895 foram confirmados laboratorialmente.